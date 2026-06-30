Schneider Electric stiegen um 2,6 Prozent und reagierten damit auf den Geschäftsoptimismus des Energietechnikkonzerns Siemens Energy . Zudem hob Analyst Benjamin Heelan von der US-Investmentbank Bank of America (BofA) das Kursziel für Schneider an und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Das Wachstumspotenzial der Techkonzerne Siemens , Siemens Energy, Schneider Electric und ABB im Bereich Rechenzentren werde nach wie vor unterschätzt, schrieb er. Die Aktien von ABB, deren Kursziel Heelan ebenfalls anhob, stiegen um 2,5 Prozent.