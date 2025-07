Unter den einzelnen Branchen Europas gab es mehr Gewinner als Verlierer, wobei der Immobiliensektor besonders deutlich nachgab, während der Autosektor am deutlichsten zugelegte. Immobilienwerte reagierten auf anziehende Renditen am Anleihemarkt, was zinssensible Werte belastete. Die US-Bank Jefferies wies zudem darauf hin, dass sich der deutsche Markt für Gewerbeimmobilien abschwäche.