In der Schweiz erholte sich der SMI von seinem schwachen Vortag, indem er um 0,80 Prozent auf 11.849,58 Punkte anzog. Die am Donnerstag in Kraft getretenen US-Zölle über 39 Prozent auf importierte Schweizer Produkte rückten angesichts der Friedenshoffnung für die Ukraine etwas in den Hintergrund. Börsennotierte Unternehmen seien von den Zöllen auch weniger stark betroffen, hiess es. Der Pharmaverband befürchtet durch das Zoll-Fiasko aber grossen wirtschaftlichen Schaden, wenngleich Pharmaprodukte zunächst noch ausgenommen sind von Zöllen. Letztlich hoffen Marktteilnehmer darauf, dass es im Zolldilemma noch eine Einigung zwischen den USA und der Eidgenossenschaft geben wird.