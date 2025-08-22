Ausserhalb der Euroregion ging es für den Schweizer SMI um 0,19 Prozent auf 12.264,85 Punkte nach oben, womit er letztlich kaum auf Powells Rede reagierte. Der FTSE 100 («Footsie») stieg am Nachmittag bis auf 9.357,51 Punkte und erreichte so eine neue Bestmarke. Aus dem Handel ging er aber nur mit einem kleinen Aufschlag von 0,13 Prozent auf 9.321,40 Punkte. Im Wochenverlauf bedeutet das aber dennoch ein Plus von 2,0 Prozent.