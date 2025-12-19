Der Blick der Investoren ging so kurz vor den Weihnachtsfeiertagen auf die verbleibenden Handelstage des Jahres. «Fondsmanager neigen dazu, vor dem Jahresabschluss ihre Depots aufzuhübschen», hiess es in einer Einschätzung des Brokers Activ Trades. «Dabei werden tendenziell schwache Werte abgestossen und die Gewinner des Jahres verstärkt zugekauft, um in den Jahresberichten eine glänzende Auswahl vorweisen zu können.»