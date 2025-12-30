Die europäischen Börsen haben am Dienstag Gewinne verzeichnet. Damit knüpften die Märkte kurz vor dem Jahresende an die Stärke im Jahresverlauf an. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gewann 0,77 Prozent auf 5.796,22 Punkte. Damit blieb er nur wenige Zähler unter seinem im November erreichten Rekord bei 5.818 Punkten.