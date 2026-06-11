Die EZB stemmt sich mit der ersten Zinserhöhung seit fast drei Jahren gegen den Inflationsschub infolge des Iran-Kriegs. Die Anhebung des Einlagenzinses um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent hatten Volkswirte allerdings schon erwartet. Einige von ihnen rechnen damit, dass es nicht bei einer Zinserhöhung im laufenden Jahr bleiben wird. So geht etwa Jörg Krämer von der Cotitelmerzbank nach der aus seiner Sicht notwendigen aktuellen Anhebung von einem weiteren Zinsschritt im September aus.