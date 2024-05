Den Börsen habe es zudem an Impulsen von den wichtigen Märkten in London und insbesondere New York gefehlt, hiess es aus dem Handel. Nach Einschätzung des Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar von Robomarkets könnte die Ruhe bis zu den für Mittwoch avisierten Inflationsdaten aus Deutschland anhalten, gefolgt von jenen für die Eurozone am Freitag. «Beide Zahlen sollten allerdings nichts daran ändern, dass die Europäische Zentralbank in zwei Wochen zur Abwechslung mal einen Schritt schneller in Sachen Leitzinsen sein wird als ihre Kollegen in Washington. Vielleicht sind es aber auch zwei Schritte, weshalb Europas Aktienindizes bei den Investoren jetzt mehr und mehr in den Fokus rücken», bemerkte Molnar.