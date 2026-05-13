Einen Kurseinbruch erlitt ein Schweizer Wert der zweiten Reihe. Adecco sackten um fast 17 Prozent ab und setzten damit ihre enttäuschende Entwicklung fort. Der Wert reagierte so auf die Zahlen zum ersten Quartal. Die Aussichten hinsichtlich der Profitabilität belasteten. Laut den Experten der Bank UBS ist die sich weiter verbessernde Umsatzdynamik zwar positiv zu werten. Offensichtlich habe das Unternehmen aber Mühe, «diese in eine signifikante Gewinndynamik umzuwandeln»./la/men