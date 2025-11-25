Unter den weiteren Einzelwerten erholten sich die Aktien von Novo Nordisk etwas von ihrem Kursrutsch zu Wochenbeginn und stiegen um 4,5 Prozent. Der dänische Pharmakonzern hatte in Tests mit seinem Medikament Amycretin nach eigenen Angaben auch bei Patienten mit Diabetes Typ 2 positive Ergebnisse erzielt. Am Montag hatte noch ein Fehlschlag einer Alzheimer-Studie die Anteilscheine stark belastet.