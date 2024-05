Für den Anteilschein von Axa ging es um 1,4 Prozent abwärts. Der Versicherer erzielte zwar dank einer regen Nachfrage in allen Geschäftsbereichen Wachstum, doch die Absage des geplanten Verkaufs eines geschlossenen Lebens- und Rentenportfolios an den Finanzinvestor Athora kam an der Börse nicht gut an.