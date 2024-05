Die Teuerung in den USA hat sich im April etwas abgeschwächt. Die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel sank im Jahresvergleich auf 3,6 Prozent. «Die Inflation in den USA kühlt sich also endlich wieder ab. Die Bühne für Zinssenkungen scheint damit zwar bereitet, aber ob sie in grossem Stil in diesem Jahr noch kommen werden, ist weiter offen», kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.