Im Wochenverlauf stehen an den Börsen einige wichtige Termine an, darunter die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag sowie Konjunkturdaten aus den USA über die Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Inflation. Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker eToro sieht in diesen die «entscheidenden Daten für die Jahresendrally». Diese ist bis Mitte Dezember eher schwer in die Gänge gekommen. So haben EuroStoxx und SMI diesen Monat um rund anderthalb Prozent zugelegt, der Footsie um 0,3 Prozent.