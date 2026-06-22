Insgesamt hält sich die Kauflaune an den Börsen jedoch in Grenzen. «Am Aktienmarkt schwebt das Damoklesschwert der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran weiter über den Köpfen der Anleger», schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. Das Hin und Her der vergangenen Wochen habe zu deutlichen Ermüdungserscheinungen bei den Börsianern geführt. Ihnen fällt es Lipkow zufolge immer schwerer, den Fokus auf dieses Thema zu richten. Der Themenkomplex bleibe verworren und werde von vielen Parametern beeinflusst. Auch wenn sich die USA mit dem Iran irgendwann einigen, könne es auf den zahlreichen Nebenkriegsschauplätzen in der Nahostregion immer wieder und jederzeit zu neuen Eskalationen kommen.