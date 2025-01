Stärkster Sektor waren letztlich die Öl- und Gaswerte , deren Teilindex sich mit plus 0,8 Prozent noch knapp vor den Konsumgütersektor setzte. Hier wurden die Ölpreise im Verlauf zur Stütze, indem sie ins Plus drehten. Als Auslöser galt die Ankündigung des führenden Opec-Staates Saudi-Arabien, die Preise für Kunden in Asien zu erhöhen. Ausserdem wurde am Markt auf Förderdaten aus Russland verwiesen.