Europas wichtigste Aktienindizes haben am Freitag auf der Zielgeraden ihre Gewinne endgültig eingebüsst. An den in Europa viel beachteten New Yorker Börsen weiteten sich die anfänglichen Kursverluste nach schwachen US-Konjunkturdaten aus. Der grosse Verfall an den Terminbörsen könnte die Notierungen ebenfalls beeinflusst haben. Zudem warten die Anleger dies- wie jenseits des Atlantiks gespannt auf geldpolitische Signale mehrerer Notenbanken in der kommenden Woche - allen voran die US-Zentralbank Fed am Mittwoch.

15.03.2024 18:42