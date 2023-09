Am Abend steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Fachleute rechnen fast einhellig damit, dass die Währungshüter ihre Leitzinsen nicht weiter straffen werden. Spannend wird vor allem, welche weiteren Schritte die Fed signalisiert. Denn es ist unklar, ob sie noch weitere Erhöhungen folgen lässt - oder gar das Ende ihres Straffungszyklus erreicht hat. «Ein Stillhalten der Fed ist Konsens, während sich Notenbankchef Jerome Powell in der anschliessenden Pressekonferenz alle Optionen offenhalten dürfte, was die Geldpolitik bis zum Jahresende angeht», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets fest.