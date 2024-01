Die Neuigkeiten der Technologieschwergewichte wischten die Sorgen der Marktteilnehmer zumindest kurzfristig beiseite. «Die Zurückhaltung der Anleger in den vergangenen Tagen in Sachen Berichtssaison war zumindest mit Blick auf die Nachrichten von Netflix und SAP nicht berechtigt», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets fest. «Beide Unternehmen haben abgeliefert und genau das im Gepäck, was Anleger hören wollen.»