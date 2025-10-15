Luxuswerte waren dank der starken Zahlen von LVMH die mit Abstand grössten Gewinner. Nach einem schwachen ersten Halbjahr hatte der französische Konzern im dritten Jahresviertel wieder Tritt gefasst. Während das Geschäft in der umsatzstärksten Sparte mit Mode und Lederwaren nicht ganz so stark zurückging wie von Experten befürchtet, verzeichneten alle anderen Sparten Zuwächse.