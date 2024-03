In der Sektorwertung knapp dahinter lagen die ebenfalls festen Chemiewerte. Sie profitierten von starken Zahlen von Symrise . Die Geschäftszahlen und die diesjährigen Ziele beflügelten den Kurs des Aromen- und Duftstoffherstellers und zogen andere Titel der Branche gleich mit. So gewannen die Titel des Konkurrenten Givaudan in Zürich 1,7 Prozent an Wert.