Nicht ganz so gut sah es bei einem anderen Finanzwert aus. Bei der UBS bröckelten die frühen Gewinne über den Vormittag ab und der Wert verlor ein Prozent. Eigentlich hatte das Institut starke Zahlen deutlich über den Erwartungen abgeliefert und macht zudem Fortschritte bei der Credit-Suisse-Integration. Allerdings überwiegen bei der Grossbank weiter die Sorgen über die anstehenden verschärften Kapitalanforderungen.