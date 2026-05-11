Die Streichung einer Kaufempfehlung durch Bank of America (BofA) liess den Kurs des französischen Autobauers Renault um 2,3 Prozent sinken - etwas stärker als bei den ebenfalls abgestuften Aktien von Stellantis , die aber auch über dem Sektorschnitt um 1,8 Prozent fielen. Die Titel des Opel- und Peugeot-Mutterkonzerns bewertet die US-Bank nun mit «Underperform». Damit schätzt BofA Stellantis als einen der am wenigsten attraktiven Werte in ihrem Beobachtungsuniversum ein. «Chinas Expansion in Europa beschleunigt sich», schrieb Analyst Horst Schneider und verwies auf Ölpreis-Risiken und das Thema Treibstoffeffizienz, das die Nachfrage zunehmend verändere: «Gesamtbetriebskostenvorteile von Elektrofahrzeugen verstärken den Druck auf den Massenmarkt.»/la/he