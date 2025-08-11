Für den Londoner FTSE 100 ging es zum Wochenstart um 0,37 Prozent auf 9.129,71 Punkte nach oben. Der SMI in Zürich notierte zum Handelsschluss mit plus 0,03 Prozent auf 11.869,99 Punkte. Über dem Schweizer Markt schwebt nach wie vor der Zollstreit mit den USA - eine rasche Einigung ist dabei nicht zu erwarten, wie US-Finanzminister Scott Bessent in einem Gespräch mit der japanischen Zeitung «Nikkei» andeutete. Es brauche eine zweite Verhandlungsrunde mit den USA zu den Zöllen, sagte der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis. Es sei normal, dass das Ziel nicht in der ersten Verhandlungsrunde erreicht werde.