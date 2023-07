Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch uneinheitlich, aber überwiegend dicht an ihren Schlussständen vom Vortag präsentiert. Die Stimmung der Anleger im Euroraum war überwiegend verhalten, denn dortige Inflationsdaten sorgten gleichermassen für Freude und Kummer. In Grossbritannien dagegen herrschte nach nach einem unerwartet starken Rückgang der Inflation Erleichterung, was zu einem kräftigen Plus an der Londoner Börse führte.

