Noch sei es zwar zu früh, um voll auf Luxus zu setzen, da die aktuelle «Katerphase» wohl bis 2026 anhalten werde, hiess es bei Morgan Stanley. Der Gegenwind durch ungünstige Konjunkturdaten in Schlüsselmärkten und eine eingeschränkte Nachfrage von Verbrauchern mit mittlerem Einkommen bleibe vorerst bestehen. Branchenkenner schätzten die mittelfristigen Aussichten für den Sektor aber so positiv ein wie seit zwei bis drei Jahren nicht mehr. Zudem gälten Kering und LVMH als wahrscheinliche Nutzniesser des «Ausbruchs an Kreativität und Neuheiten» in der Branche.