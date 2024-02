Ein Run auf Technologieaktien nach enorm starken Quartalszahlen von KI-Champion Nvidia hat am Donnerstag für Höhenflüge an europäischen Börsen gesorgt. Zudem kamen auch Quartalsberichte einiger europäischer Konzerne gut an und die Unternehmensstimmung in der Eurozone sorgten ebenfalls für etwas Hoffnung. «Ein zartes Konjunkturpflänzchen wächst heran», konstatierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

22.02.2024 18:28