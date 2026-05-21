Aus der Autobranche stach Stellantis in Mailand mit einem Minus von 2 Prozent negativ heraus. Die Auto-Holding mit den Marken Peugeot, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep und Ram stellt sich auf dem wichtigen US-Markt auf einen langen Weg zurück zu alter Stärke ein. Mit Kostensenkungen, der Konzentration von Investitionen auf Kernmarken und mit strafferer Organisation will Konzernchef Antonio Filosa in Nordamerika bis zum Jahr 2030 wieder eine operative Marge von 8 bis 10 Prozent einfahren. Der Konzern habe sich wie befürchtet Ziele gesetzt, die weit in der Ferne lägen, kommentierte Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies.