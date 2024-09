Im europäischen Branchentableau gab es vor dem Wochenende fast nur Verlierer. Am stärksten standen die zuletzt erholten Autowerte unter Druck. Mercedes-Benz hatte am Donnerstagabend wegen des stotternden Geschäfts in China seine Gewinnprognose gekappt und damit an die Hiobsbotschaften anderer Hersteller angeknüpft.