Die Geschäftszahlen von Novo Nordisk kamen am Vormittag zunächst sehr gut an, der Aktienkurs hatte zeitweise um 9 Prozent zugelegt. Der dänische Pharmakonzern machte weiter gute Geschäfte mit seinen wichtigsten Kassenschlagern, den Diabetesmitteln und Gewichtssenkern Ozempic und Wegovy. Am Ende des Tages blieb für die Anleger aber nur ein Plus von 0,6 Prozent hängen. Aussagen des Finanzchefs während einer Telefonkonferenz mit Analysten liessen am Nachmittag die Schlussfolgerung zu, dass das Umsatzwachstum im Jahr 2025 womöglich nicht ganz so hoch ausfallen könnte wie von Analysten erwartet.