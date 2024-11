Unter den kleineren Werten machten Aktien des Lieferando-Mutterkonzerns Just Eat Takeaway mit einem Kurssprung von fast 16 Prozent nach oben auf sich aufmerksam. Das US-Geschäft Grubhub soll zu einem Unternehmenswert von 650 Millionen Dollar (611 Mio Euro) an den Lieferdienst Wonder gehen. Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem zu begrüssenden Schritt. Vom Investmenthaus Bernstein hiess es, kaum jemand am Markt habe kurzfristig mit einer derartigen Transaktion gerechnet. Durch den Verkaufserlös sinke die Verschuldung von Just Eat Takeaway und damit die Belastung durch Zinsaufwendungen./bek/he