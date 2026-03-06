Am Samstag hatten die USA und Israel den Iran angegriffen und unter anderem dessen obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet. Die Kampfkraft des Landes ist nach US-Angaben durch die Angriffe zwar deutlich geschwächt, doch der Iran versucht, den Krieg im gesamten Nahen Osten auszuweiten. Dabei wird vor allem die Öl- und Gasinfrastruktur der Golfstaaten ins Visier genommen. Der Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus, durch die in Friedenszeiten täglich rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels transportiert wird, ist fast zum Erliegen gekommen. Der Ölpreis beschleunigte seinen Höhenflug, was Konjunktur- und Inflationsängste weckt.