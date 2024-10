Nicht ungewöhnlich in Kriegszeiten sind zudem die Kursgewinne für Rüstungshersteller. BAE Systems schlossen in London 2,9 Prozent höher, Leonardo zogen in Mailand an. In Frankfurt gewannen Rheinmetall über 5 Prozent. Bankenwerte litten unter Konjunktursorgen, Santander büssten am EuroStoxx Ende 4,9 Prozent ein.