Die einzigen negativen Branchen waren letztlich aber die zinssensiblen Immobilienwerte und die als defensiv geltenden Versorger , wobei sich die Verluste in Grenzen hielten. Vergleichsweise schwach waren auch die Aktien von Öl- und Gasunternehmen . Die Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran belastete die Ölpreise deutlich./gl/he