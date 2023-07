Ein erneuter Schwung an Quartalszahlen bestimmte am Freitag nochmals das Geschehen. Im Bankensektor setzten BBVA und Intesa Sanpaolo mit Kursgewinnen von 1,6 beziehungsweise 1,4 Prozent Akzente. Die spanische Bank will ihre Aktionäre vermehrt an den angesichts gestiegener Zinsen sprudelnden Gewinnen teilhaben lassen und kündigte weitere Aktienrückkäufe im Wert von einer Milliarde Euro an. Das italienische Kredithaus hob wegen der höheren Zinsen erneut die Prognose an. Das zweite Quartal von Intesa lasse die Korken knallen, schrieb die DZ Bank. Intesa zeige Stärke in allen Bereichen.