Kritische Analystenstimmen zum Windkraft-Projektentwickler Orsted zeigten Wirkung: Die Papiere rutschten um 4,8 Prozent ab. Barclays und die Bank of America Orsted hatten Orsted auf ein negatives Votum abgestuft. So verwies die Bank of America auf das Risiko von Projektabsagen in den USA.