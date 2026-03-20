Cau ordnete weiter ein, dass Aktien mittlerweile eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit eines längeren Energiepreisschocks eingepreist hätten. 2022 sei der EuroStoxx nach dem russischen Überfall auf die Ukraine um 21 Prozent gefallen, bis der Ölpreis der Sorte Brent damals über 120 Dollar seinen Höhepunkt erreicht habe - jener Marke, die zuletzt auch fast wieder erreicht wurde. Bislang hat der EuroStoxx seit Ende Februar mit etwa zehn Prozent weniger stark nachgegeben.