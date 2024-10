Im europäischen Branchentableau zeigte sich der Banksektor am stärksten, gefolgt von Öl- und Gaswerten. Die Aussicht auf weniger schnell sinkende Zinsen in den USA half auch in Europa dem Finanzsektor. Die Ölpreise steigen unterdessen angesichts der Furcht vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. Am schwächsten präsentierte sich der Immobiliensektor, denn er leidet mit am stärksten unter hohen Zinsen.