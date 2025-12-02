Im Sektorvergleich am stärksten zeigten sich aber die Banken. Zu den Favoriten gehörten vor allem französische Institute, angeführt von BNP Paribas und Societe Generale mit Kursanstiegen um mehr als zwei Prozent. Die Analysten von JPMorgan äusserten sich in ihrem Ausblick auf das kommende Jahr optimistisch. Sie machen ein «perfektes Umfeld» aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung aus.