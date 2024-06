Während dies den Markt insgesamt ziemlich kaltliess, zogen sich die Anleger aus zinssensitiven Immobilienwerten zurück. Analyst Bart Gysens von der Investmentbank Morgan Stanley hatte in einem aktuellen Branchenkommentar ohnehin darauf hingewiesen, dass es nach der ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag zunächst ohnehin kaum Chancen auf einen weiteren Kurstreiber gebe. Seine Präferenz für deutsche Wohnimmobilienwerte gab er auf, was die auf «Underweight» abgestuften Vonovia-Aktien im Dax um mehr als sieben Prozent auf das tiefste Niveau seit Ende April zurückwarf. Der Stoxx 600 Europe Real Estate ist mit minus 3,5 Prozent wieder schwächster Branchenindex des laufenden Jahres.