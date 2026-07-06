Die Aktien von Easyjet reagierten mit einem Kurssprung auf den höchsten Stand seit fast viereinhalb Jahren auf ein von der Billigfluglinie akzeptiertes Übernahmeangebot des US-Investors Castlelake. Um gut neun Prozent auf 610 Pence schnellten die Papiere der Briten nach oben. Wie beide Unternehmen mitteilten, stimmte Easyjet einer fünften Kaufofferte von Castlelake über 690 Pence je Aktie «im Grundsatz» zu. Die anderen Gebote - zuletzt 650 Pence - hatte der Billigflieger sämtlich als nicht werthaltig genug abgelehnt.