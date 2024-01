Pharmawerte hingegen schwächelten. Hier fielen die Aktien von Sanofi um 1,7 Prozent. Der französische Konzern will das US-Biotech-Unternehmen Inhibrx kaufen, dessen Papiere in New York zuletzt 8 Prozent in die Höhe schnellten. Während Anlegern die geplante Transaktion offensichtlich missfiel, äusserten sich Analysten positiv. Mit Inhibrx stärkten die Franzosen das Geschäft mit potenziellen Mitteln gegen seltene Krankheiten strategisch, schrieb Experte Richard Vosser von der Bank JPMorgan.