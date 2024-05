Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Mittwoch feiertagsbedingt überwiegend geschlossen geblieben. In den meisten Ländern wurde der «Tag der Arbeit» gefeiert. Daher fand unter anderem in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Österreich kein Handel statt. Auch in den Beneluxländern, in Portugal, Finnland, Irland und der Schweiz blieben die Handelssäle zu.