Die Gewinne der Luxuswerte überdeckten etwas die durchwachsene Entwicklung am Gesamtmarkt. So schwächelten Technologiewerte. «Machten Zahlen und Ausblick von SAP und Netflix zu Wochenbeginn noch Lust auf Aktien, kippte Intel gestern nach Börsenschluss wieder Wasser in den Wein», betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Die enttäuschende Prognose des US-Halbleiterherstellers störte die Zuversicht im Technologiesektor. So verloren ASML am EuroStoxx-Ende 1,8 Prozent.