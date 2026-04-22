Während die europäischen Börsen Verluste verzeichneten, legten die Märkte in New York zu. Der Nasdaq 100 stellte am Mittwoch gar erneut einen Rekord auf. Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets preisen die Anleger ein, dass die europäische Wirtschaft von den gestiegenen Energiepreisen stärker getroffen werde als die der USA. Dort greifen die Anleger derzeit wieder verstärkt bei Technologiewerten zu.