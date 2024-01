Die europäischen Börsen haben am Dienstag nicht an ihre Vortagsgewinne angeknüpft. Vor den am Donnerstag erwarteten US-Inflationszahlen und dem Anlaufen der Berichtssaison herrsche Zurückhaltung, hiess es. Damit bleibt die Börsentendenz im neuen Jahr nach der Jahresendrally im November und Dezember weiter durchwachsen.

09.01.2024 18:23