Auch Technologiewerte gelten als wichtige Profiteure der Zinsperspektive. Der entsprechende Sektorindex gehörte mit plus 2,7 Prozent ebenfalls zu den grössten Gewinnern. Dies geschah auch im Sog der US-Börse Nasdaq. Am Ende des Feldes rangierten mit den Versicherern wichtige Profiteure des Zinsanstiegs der vergangenen Monate. Deren Teilindex schaffte es mit plus 0,2 Prozent gerade so in die Gewinnzone.