Besser entwickelten sich die Technologiewerte . ASML stiegen um 2,2 Prozent auf knapp 811 Euro und knüpften damit an ihren jüngsten Höhenflug an. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hatte das Kursziel von 600 auf 950 Euro angehoben und die Papiere von «Equal-weight» auf «Overweight» hochgestuft. Analyst Lee Simpson setzt mit seiner Empfehlung auf möglicherweise nun wieder steigende Gewinnerwartungen und eine zyklische Erholung des Spezialisten für Chip-Lithographiesysteme.