Es kämen immer mehr Zweifel an einer nachhaltigen Konjunkturerholung in China und Europa auf, und auch das Inflationsthema sei noch lange nicht vom Tisch, schrieb indes Marktexperte Andreas Lipkow. Nun richtet sich der Fokus am Markt auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am kommenden Donnerstag. Ob sie die Leitzinsen weiter anhebt oder zumindest eine Pause einlegt, ist unter Analysten umstritten.