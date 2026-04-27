Laut dem US-Nachrichtenportal Axios schlug der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der unter anderem für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstrasse vor. Eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch nicht. Am Ölmarkt blieb man skeptisch, da dem Bericht zufolge der Atomstreit erst später geklärt werden soll. Gerade dieser ist aber einer der wichtigsten Punkte für Washington. Der Brent-Ölpreis liegt weiter über 100 US-Dollar.