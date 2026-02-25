Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend klare Gewinne verzeichnet. Marktexperten verwiesen zur Begründung auf optimistische Erwartungen an die Quartalszahlen und den Ausblick von Nvidia , die der KI-Champion am Mittwochabend nach US-Börsenschluss bekanntgaben wird. Anleger hätten die Kurse in die Höhe getrieben, in der Hoffnung auf Anzeichen dafür, dass die guten Aussichten für Künstliche Intelligenz trotz der jüngst zunehmenden Besorgnis über diese Technologie noch intakt seien, hiess es aus dem Handel.